Viirushaiguste tippajal said apteegist palavikusiirupid otsa

Selgus, et juba rohkem kui nädal on lapsevanemad palavikusiirupeid kui tikutulega apteekidest taga otsinud. Siirupitagavarad said suure nõudluse tõttu prognoositust kiiremini otsa ning tarneraskuste tõttu ei tulnud uusi ravimeid peale. Praeguse kitsikuse ravimitega on põhjustanud mitmete asjaolude kokkusattumine ja kuigi suuresti on kriisi lahenduse võtmed väljaspool Eestit. Eesti Proviisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane tõdes, et korraga on vähenenud ravimite tootmine, peale on tulnud jõuline gripi ja teiste viirushaiguste laine, inimeste immuunsus on pärast koroona-aastaid langenud ning palju sooritatakse paanikaoste ilma otsese vajaduseta. Osades Rakvere apteekides olid siirupid aga nii äkki otsa saanud, et lapsevanemad ei jõudnud tarneraskuste eel koju tagavarasid varudagi.