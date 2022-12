Juhtkiri: jääme lootma taimeleotisele?

Ravimite tarneraskuseid pidi ikka ette tulema. Samas, kui pole teatud toimeainega retseptiravimit parasjagu saada, ei puuduta see nii paljusid, kui praegune palavikusiirupi defitsiit, sest väikelastele on ravimi manustamine peen kunst. Õnneks on nii küünlaid kui ka tablette olemas, samuti saab osta lahustuvaid joogitablette palaviku alandamiseks. Väikese lapse puhul on aga lihtsaim anda muidugi siirupit, sest tõenäoliselt on ta nõus seda neelama. Ka doseerida on siirupit kõige mugavam.