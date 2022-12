Heade soovidega uude aastasse!

Jõulukuul on ikka tavaks teha kokkuvõtteid lõppevast aastast, meenutada olnut ja heita pilk tulevikku, unistada ja kavandada samme uueks aastaks. Igal aastal on oma märksõnad. 2022. aastat jäävad laiemas plaanis meenutama koroona, sõda Ukrainas, julgeolekuküsimused, sõjapõgenike vastuvõtt, energiakriis, elukalliduse tõus, elanikkonna toimetulek jpm. Rasked ja keerulised teemad, mis puudutavad meie kõigi igapäevast elu ja turvatunnet. Kuid ometigi on ka rasketel aegadel palju positiivset ja rõõmu toovat, mida tasub ja tulebki meenutada.