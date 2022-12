Kuidas ennetada kokkupuudet täidega ja mida täitõrjel silmas pidada

Peatäid ei levi lemmikloomadega ega ole märk halbadest hügieeniharjumustest, need võib saada igaüks, sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Pedikuloosi ennetamisel on oluline, et lastel, nende vanematel, lasteasutuste ning hooldekodude personalil oleks olemas teadmised, kuidas täid levivad ja kuidas nendega kokkupuudet vältida. Nakkuse avaldumisel tuleb kohe kollektiivi teavitada, et piirata selle edasist levikut.