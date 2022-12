Rakvere linn kandis talvised valguslahendused kaardile

Rakvere linnakunstniku Marju Püümetsa sõnul on linnas üles seatud toredaid valguslahendusi ja installatsioone, mida on tore uudistada nii üksi, pere kui ka sõpradega. "Pühade ajal on kõigil tavaliselt rohkem aega, et nautida pikemaid jalutuskäike ja hetki koos lähedastega. Jalutage kaunis Rakveres ja jäädvustage meeleolukaid hetki ja jagage neid sõprade või lähedastega sotsiaalmeedias või saagu sellest teie pühadekaart," soovitas ta.

Linnapea Triin Varek ütles, et talle valmistab rõõmu, et inimesed naudivad valguslahendusi ja ka sotsiaalmeedias on näha postitusi avastustest. "Kondivalu linnaosa loob juba teist aastat oma jõulunurga ning kutsub kõiki jõuluõhtule. Tore, et ka kogukond võtab initsiatiivi, et koos rõõmu luua. Algavale liikumisaastale mõeldes on kõikide lahenduste läbi jalutamine kindlasti tore tegevus ja väike väljakutse."