Riik hüvitab omavalitsustele sõjapõgenike aitamiseks tehtud kulutused

Hüvitist makstakse vastavalt omavalitsuste esitatud tegelikele kuluandmetele. Toetust makstakse põgenike majutuse, toitlustamise, esmatarbeesemete, hädapärasteks toiminguteks vajaliku transpordi ja esmase nõustamise eest. Kulud hüvitatakse määruses kehtestatud kindlate piirmäärade ulatuses.

Vältimatu abi andmine algab põgeniku Eestisse saabumisel ja lõpeb, kui elamisloa andmise otsuse või rahvusvahelise kaitse menetluse lõpliku otsuse kättetoimetamisest on möödunud 30 päeva. Enamasti on isikul selleks ajaks ravikindlustus ja püsiva elupinna olemasolul on ta hakanud saama toimetulekutoetust. Pärast toimetulekutoetuse määramist on inimesele loodud eeldused iseseisvaks toimetulekuks ning omavalitsuse vältimatu abi ei ole enam vajalik.

"Ränk sõda Ukrainas kestab ning ukrainlased ei kaitse üksnes enda riiki, vaid nad sõdivad ka Eesti ja ülejäänud vaba Euroopa eest. Me ei soovi keegi, et verevalamine tuleks meie õuele. Kuid mitte ainult sellepärast ei pea me ukrainlasi aitama ja neile toeks olema, vaid ka seetõttu, et see on üldinimlik ja me oleme kõik inimesed," ütles riigihalduse minister Riina Solman.

"Nii rindele sõjalist abi pakkudes kui toetades sõdurite lähedasi, nende lapsi, naisi ja vanemaid, kes on elu hinnaga pidanud jätma oma kodumaa, meenutame oma vanemaid ja vanavanemaid. Ka eestlastel on ajaloos samasugune saatus olnud. Meie esivanemad on pidanud üle elama sõjaõudused ja paljud neist on olnud sunnitud välismaale põgenema."