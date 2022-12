Viis ideed keskkonnasõbralikuks jõulukingiks

"Elame ajal, kus keskkonnasääst ning jätkusuutlik elustiil on aina rohkem populaarsust kogumas, ning nii proovime üheskoos Eesti kooliõpilastega leida nutikaid lahendusi, kuidas keskkonnasõbralikku mõtlemist tuua inimeste igapäevaellu. Isetehtud jõulukingitused on viis, mis on kõigile jõukohane ja pakub võimalust loominguliseks lähenemiseks," ütles konkursi "Solve for Tomorrow" juht Egle Tamelyte. "Isetehtud kingitused jäävad kingisaajale meelde, sest need on armsad ning annavad aimu kingi tegemisse panustatud ajast ja vaevast."

Looduslik kehakoorija köögis leiduvast

Paljud kosmeetikatooted sisaldavad kemikaale ja värvaineid, mis ei pruugi olla nahale ega loodusele head. Lisaks on need tooted tihti pakendatud plastist ja muudest keskkonnakahjulikest materjalidest anumatesse. Kiire ja soodne kingitus lähedasele on kehakoorija, mille jaoks on vaja vaid üksikuid kodus leiduvaid looduslikke koostisosi – mett, meresoola ja kookosõli. Mesi ja kookosõli tuleks segada kokku võrdses vahekorras ning lisada segule umbes poole vähem meresoola, mis toimib oma teralise struktuuri tõttu koorijana. Segule võib lisada ka paar tilka eeterlikke õlisid, mis annavad kehakoorijale meeldiva aroomi. Omatehtud kehakoorija võiks valada mõnda klaaspurki, mida tavaliselt leidub igas köögis.

Sügavkülmutatud marjadest jõulumoos