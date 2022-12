Pühade ajal ei maksa maksa koormata

Maks on üks võimekas organ. Tema ülesandeks on glükoosi varumine ja vajadusel kasutusse vabastamine, rasvhapete ainevahetuse tagamine, sapi tootmine, kahjulike ainete organismist eemaldamine, verehüübimisfaktorite tootmine ja palju muud. Kogu see töö käib vaikselt ja märkamatult. Paraku on maksakahjustuse tekkimisel õige hetke tabamine keeruline, sest ka see hiilib ligi märkamatult. Tihtipeale algavad muutused sümptomiteta ja olukorra raskusest on võimalik aru saada alles suure kahjustuse korral.

On aga mõned tegevused, mille puhul teame, et need on maksale kahjulikud. Esimesena tuleb tavaliselt pähe alkoholi liigtarvitamine, mis on sage maksakahjustuse tekitaja. Suurema koguse alkoholi tarbimine satub tihtipeale puhkuste ja pühade perioodi. Mõõdukas ja mõistlik tarbimiskogus on naisterahval üks jook päevas ja meesterahval kaks jooki. Korraga ei tohiks tarbida rohkem kui 40 ml kanget alkoholi (1,3 alkoholiühikut), 120 ml veini (1,1 alkoholiühikut), 500 ml 5,2-protsendilist õlut (2,1 alkoholiühikut) või 500 ml 4,5-protsendilist siidrit (1,8 alkoholiühikut). Seejuures tuleks nädalasse jätta ka vähemalt kolm täiesti alkoholivaba päeva. Alkoholi tarvitades tuleks juua ka piisavalt vett – nii saab keha jääkainete kehast väljaviimisega oluliselt paremini hakkama.