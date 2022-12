Jõulupühad tulevad külmakraadidega

Laupäeva öö hakul on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma, pärast keskööd sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Hommikuks on külma 4 kuni 9 kraadi, kohati kuni 12 kraadi, meremõjuga rannikul on õhtutemperatuur -3 kuni +1 kraadi. Teedel on väga suur libeduseoht.

Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 3 kuni 9 kraadi, meremõjuga rannikul on õhutemperatuur -2 kuni +1.

Pühapäeva öösel on nii selget taevast kui ka madalaid pilvelaamu, ent ilm on olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s, hommikul pöördub lõunasse. Külma on 4 kuni 10 kraadi, kohati 13 kraadi, meremõjuga rannikul on kuni 1 kraad sooja.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 3 kuni 8 kraadi, meremõjuga rannikul on kuni 1 kraad sooja.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada kerget lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Külma on 5 kuni 10, kohati 13 kraadi, saarte rannikul on kuni 2 kraadi külma.