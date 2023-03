Lamatised pole ainult eakate tervisemure

Piiratud liikumisvõimega inimese hooldamine on väga raske töö. "Kui hooldajaks on pereliige, siis tema jaoks on see vaimselt ja füüsiliselt kurnav. Lamatiste ennetamisel ja ravil on oluline järjepidevus, kuid inimene ikka väsib ja seepärast on erinevad abivahendid suureks abiks," ütleb Pilt.

Asendi muutmise teeb lihtsamaks ja valutumaks näiteks libeda pinnaga linade ja kinnaste kasutamine. Aktiivsematele kasutajatele, kes on ise või väikese kaasabiga suutelised voodist ratastooli siirduma, soovitab terapeut kasutusele võtta libilaua. Nii moodustub kahe tasapinna vahele justkui sild, mis lihtsustab liikumist, vähendab hõõrdumist ja ohtu ennast mõne ratastooli teravama nurga vastu vigastada.

Oluline on tasakaalustatud toitumine ja õige nahahooldus.

"Naha terviklikkuse säilitamiseks ja kahjustuste vältimiseks on oluline, et toidulaud oleks täisväärtuslik ja keha ei oleks vedelikupuuduses. Seetõttu on oluline jälgida, et lähedane sööks mitmekülgselt ning tarbiks piisavas koguses vedelikku." Terapeudi hinnangul aeglustab ebapiisav toitumine lamatise paranemist ja suurendab krooniliste lamatise tekkeriski.

"Inimestel, kes on sunnitud pikalt ühes asendis lamama või istuma ja kes ei ole võimelised ise oma asendit vahetama, tuleks regulaarselt jälgida ja kontrollida naha seisukorda," rõhutab Pilt ja lisab, et müügil on nahakaitsekreemid, mis aitavad parandada naha niiskustasakaalu. Korrapärane nahahooldus on eriti oluline nende puhul, kes peavad kasutama mähkmeid, kuna niiske ja soe keskkond omakorda soodustab lamatiste teket.