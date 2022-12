Jõuludest ja kolmest sambast

Kindlasti aasta kiireimad ajad külakeskustes. Ometi on see ka aeg, mil aasta tuleb tasapisi kokku võtta ja mõelda, kuidas edasi. Ja see, kuidas edasi, ei ole paljudele kindlasti lihtne küsimus. Ühtpidi sellepärast, et omavalitsused kipuvad taas kärpimispoliitika raames just esimesena kultuuriasutuste uksi sulgema, aga eks ka kiire hinnatõus on just alaliselt alarahastatud kultuurivaldkonda enim saputanud. Teema, millel on ehk juba üksjagu peatutud, aga ma tulen aasta lõpuga siia tagasi ja jätan paberile oma võimalikult põhjaliku, aga samas loodetavasti lihtsasti lahti seletatud arusaama.