Hävinud farmis terendab uus lootus

Just Teele koos oma kahe noorema vennaga on need, kes taluelu keskel üles on kasvanud. Suured piimalehmad on 20-aastase neiu jaoks justkui lemmikloomad ning armastus talupidamise vastu on antud talle kaasa geenidega. “Kui sa sünnid taluperre, siis sul ei ole eriti võimalust sealt kõrvale hoida,” ütles Teele Eskor naljatledes.