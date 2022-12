Jõululaupäeval pöörab ilm külmaks

Vihma- ja lörtsihood muutuvad lumisemaks ja seejärel lakkavad. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur kiiresti ja on hommikul sisemaal -5..-12°C, läänekaare tuulele avatud rannikul -3..+1°C piires. Teed muutuvad kõikjal jäiseks ja libedaks. Jõululaupäev on ilusa laialdaselt päikeselise ja talvise ilmaga. Õhutemperatuur on -1..-6°C, läänekaare tuulele avatud rannikul on 0°C lähedal või pisut ülegi.