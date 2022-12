Jõhvis ja Tartus pidid jõulupuud otsas olema

Üks klientidest olevat rääkinud, et peab Tartusse sünnipäevale minema. Helistas ülikoolilinna ja küsis, et mida kingiks tahetakse. Vastati, et toogu jõulupuu. Teine klient aga oli spetsiaalselt Jõhvist Rakverre sõitnud, sest kodulinnast ei õnnestunud tal täna enam kuuske leida.

"Viimase minuti müük," ütles Vaimel täna kella kolme ajal ja lisas, et kuskil kella viieni on platsil. Tema hinnangul on tänavune jõulupuude müügiprognoos täitunud 99 protsenti. Mitusada puud on ära müüdud, seda Vaimel öelda ei osanud. "Pole arvestust pidanud," sõnas ta ja selgitas, et kui puudehunnik teatud tasemeni kahanes, tellis uued.