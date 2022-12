Simuna vabatahtlikud ja Väike-Maarja päästjad päästsid kaevust kassi

Kassi omanik Jaana Lagle sõnas, et hakkasid hommikul kassi otsima. "Tegime eelmisel õhtul tünni ja sauna. Ilmselt oli kaev jäänud jõuluärevuses lahti. Ütlesime lastele naljaga, et on kaks kohta, kus kass võib olla – kaev või saun," sõnas Lagle. Kuna kassi saunast ei leitud, vaadati kaevu. Sealt kostuski kassi abikutsung. Perenaise sõnul on kaevus 12 meetrit vabalangemist ning seejärel neli meetrit jääkülma vett. Uudishimulik punane hiirekelder, rahakass, nagu punaseid kiisusid kutsutakse, oligi sinna sisse kukkunud.