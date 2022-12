Lääne-Virumaalt pärit mägironija asub vallutama läänepoolkera kõrgeimat mäge

Eevald on välja öelnud, et kavatseb peagi vallutada Mount Everesti ja Aconcagua otsa ronimine on osa tema ettevalmistusest. "Tegemist minu strateegilise ja ettevalmistava verstapostiga enne Everesti projektiga alustamist. Aconcagua ekspeditsioonil osalemine on väga oluline samm, sest just sama koosseisu ja meeskonnaga planeerin ka Everesti ettevõtmist,“ ütles mägironija.