Tallinna–Narva maanteel juhtus hukkunuga avarii

Praeguseks on teada, et kaubikujuhi vigastused olid paraku sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal. Avariis said viga ka kaubikus olnud kaasreisija ja veokijuht. Mõlemad toimetati haiglasse, kaubiku kaasreisija seisund on politsei välijuhi sõnul raske..