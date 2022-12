Varudi lähistel hukkus ilmselt Lätti suundunud kaubiku juht

Õnnetuse ajal samas kandis liigelnud transpordiameti ida üksuse juhataja Anti Palmi tunnistas, et Tallinna–Narva maantee oli teisipäeval kohati libe, ja selgitas, et tugeva tuule korral on see lihtsalt paratamatu: lagedatel aladel lendub sool enne, kui see puisturist maanteele jõuab kukkuda.