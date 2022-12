Kooli ajalugu kui põnev järjejutt

Rakvere ametikooli eelkäija oli 1981. aastal asutatud 50 õpilase ja kahe erialaga 38. kutsekeskkool, praegu on koolis üle tuhande õpilase ja kolmkümmend kolm eriala. Raamatu “Meistrid on mängus. Rakvere Ametikool 40” koostaja on ametikooli ajalooõpetaja Merike Kasikov, kel on õnnestunud arvukate allikate toel kirjeldada väga haaravalt ühe kooli lugu asutamisest tänaseni. Raamatus on kasutatud kooli töötajate ja vilistlaste mälestusi, ajalehtede artikleid, fotosid ja soliidseid arhiivimaterjale.