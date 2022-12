Rakvere riigigümnaasiumi kõrval valmis Timo Tootsi installatsioon

Tintinnebula on iga ilmaga eri ilmeline – vihmapiisad ja tuuleiilid panevad taldrikud helisema, talvisel ajal langevad taldrikutele aga lumemütsid. Taies on kaasaegse maamärgi potentsiaaliga mitmeid tõlgendusi pakkuv teos, mis suhestub kooli väärtustega oma paindlikkuse ja mitmekesisuse poolest - kunstiteoses võib tajuda nii indiviidi kui ka kokku tulemise ning koos olemise olulisust. Viie meetri kõrgune ja pea viiemeetrise diameetriga installatsioon koosneb metallist painutatud torudele kinnitatud 30 trummitaldrikust.

"Tintinnebula on keskkonnatundlik heliinstallatsioon, mis on inspireeritud Rakveres sündinud Arvo Pärdist. Teose pealkiri viitab nii Pärdi muusikale kui astronoomilisele nähtusele – udukogule ehk nebulle," mõtestas oma kunstiteose tausta ja lisas, et vihmasabina või tuulekeerise saabudes hakkab loodus komponeerima kolmekümnel trummitaldrikul minimalistlikku heliteost. Piiskade kukkumist või tuule sahinat kuulates võib tunda end millegi suurema osana.