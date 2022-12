Juhtkiri: pajata, horoskoop ...

Horoskoopide avaldamisel ajakirjanduses on muide konkreetne sünnilugu ja see on seotud Inglise kuningliku perekonnaga. Nimelt kui 1930. aastal sündis printsess Margaret, kuninganna Elizabeth II noorem õde, otsustas üks Briti ajaleht tähistada seda sündmust pisut teisiti kui konkurendid ja palus astroloogil koostada Margaretile eluteele kaasa horoskoobi. See trükiti ära ja osutus lugejate seas ülimalt populaarseks. Pärast seda hakkas iga lugupeetud ajaleht oma tagumistel külgedel avaldama horoskoope ja seda teevad pea kõik väljaanded üle maailma kuni tänase päevani.

Inimene tahab nii väga teada, mida tulevik talle toob, aga natuke kardab ka. Horoskoobid tõotavad tõsta katet ees ootavatelt sündmustelt ja annavad võimaluse end saatuse keerdkäikudeks valmis panna. Kuna samas tähtkujus on sündinud väga palju inimesi, ei saa ükski ennustus olla liiga täpne, aga rahustavalt mõjub ikka. Hea on ju loota, et maikuus leiab armastuse, või uskuda, et kui oktoobris on rahaga küll pisut kitsas, terendab detsembris lotovõit.