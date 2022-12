Terviseamet: raadiod reklaamivad valeinfost pungil veebilehte

Terviseamet tõi näiteid valeväidete kohta, mida reklaamitaval kodulehel esitatakse. Nii näiteks on vale väide, et kuni 18-aastastele manustatakse 25 vaktsiinidoosi. Samuti on vale, et vaktsiinid sisaldavad abiaineid kogustes, mis ohustavad inimorganismi. Veel nimetas terviseamet valeks väite, et vaktsiinide tootmisel kasutatakse aborteeritud inimloote rakke, ja samuti selle, et vaktsiinid põhjustavad autismi.