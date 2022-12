Pühendunud eesti keele õpetaja, tõlkebüroo juht, Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim on aastakümneid teeninud vaimu ja vaimsust, olgu rahvatantsija, aiandushuvilise või kultuurinõunikuna ning veel mitmekümnel viisil.

Juhan Kunderi Seltsi juht Maia Simkin ütles, et žüriil oli keeruline otsust teha, sest kõik kuus nominenti olid väga tugevad ja vastasid statuudi kriteeriumitele. Statuut ütleb, et Vaimsuse auhinnaga pärjatakse inimene, kes viimase kahe aasta jooksul on Rakveres ja Lääne-Virumaal paistnud silma valdkondades, kus kirja- ja koolimees ning ühiskonnategelane Juhan Kunder Rakveres aktiivselt tegutses. Kunder oli õpetaja, loodusloolane, ajakirjanik, linnavolikogu liige, kirjamees ja kirjandusloolane, seltsitegelane.