Kait Tiitso: “Emotsioone ei saa panna Exceli tabelisse”

Igal nädalal sõidab Kait Tiitso kodumaakonna vahet. Siin juhib ta dirigendina Aseri Puhkpilliorkestri õigusjärglase Kunda Linnaorkestri (KLO) tööd. Tundub, et hästi, sest maakonnas ollakse kindlasti üks aktiivsemaid kollektiive.

Kas tunnete, et orkestrikultuur on Eestis tõusujoonel? Kas on piisavalt järelkasvu, toetust omavalitsustelt ja publikut?