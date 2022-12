Jäätmevedaja kirjutab hilinejatele välja tühisõidu arve

Elsa rääkis, et pikka aega tühjendati biojäätmete konteinerit pärast keskpäeva ja linnaosa elanikud olid sellega harjunud. Biojäätmeid veetakse tema kodu juurest minema kaks korda kuus, kuigi 70-liitrine konteiner pole Elsa sõnul kordagi täis saanud. "Aga väiksemaid konteinereid pole, see ongi minimaalne, mille peale saab lepingu sõlmida," selgitas naine.

Elsa viis vedamispäeva hommikul oma konteineri tänava äärde kella 8.15 paiku. Kui see ka pärastlõunaks tühjendamata jäi, hakkas ta Lääne-Viru jäätmekeskusega kontakti otsima. "Siis märkasin, et jäätmekäitleja oli mulle meili saatnud. Auto oli käinud 8.03, fikseerinud foto abil, et konteinerit pole, ja saatnud mulle tühisõidu arve."