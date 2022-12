Haljala kooli valmimine vajas veelgi ajapikendust

Valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner rääkis, et 27. detsembril läks valla vastuvõtukomisjon maja üle vaatama, kuid ilmnes, et tegemist vajavaid vaegtöid oli maja vastu võtmiseks veel liialt palju. "Pilt, mis majas avanes, oli üsna hea, aga vaja on teha pisi- ja parandustöid," rääkis Kerner. Uueks vastuvõtukuupäevaks lepiti kokku 30. detsember, Kerner usub, et pigem lükkub see jaanuari algusesse.