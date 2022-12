Jüri Muttika tegi lühidokumentaali Elephants From Neptune'i plaadituurist

Elephants From Neptune on Robert Linna, Jon Mikiver, Rain Joona ja Markko Reinberg. Eesti sex-rocki kuningateks tituleeritud – ja mainekas muusikaajakirjas NME ka sellekohase äramärkimise leidnud – Elephants From Neptune andis oma debüütalbumi välja 2012. aastal ning tegi endale kiiresti nime oma antitseremoniaalsete groove-riffide ja halastamatute live-esinemistega. Olles soojendanud Kaiser Chiefs’i ja Red Hot Chili Peppersit, võitis ansambel 2013. aastal Tallinn Music Weekil Skype’i "Go Change The World" auhinna ning nimetati Inglise muusikaveebi Drowned In Sound poolt festivali parimaks eesti bändiks. Järgnesid mitmed tuurid üle Euroopa ja 2017. aastal astus Elephants From Neptune üles rokigigandi Foo Fightersi soojendusesinejana Riias.