Millist rolli mängib muusika sinu elus?

Tähtis on igaühe ainulaadne kogemus, sest see aitab mõista inimese suhet muusikaga ning muusika osa suhtlemises teistega. Kaastöö võib kirjutada vabas vormis või vastata küsimustikule. Oluline on jutustada ka lugusid ja tuua näiteid. Oodatud on ka helisalvestised, videod ja pildid tähenduslikest lauludest-lugudest, enda ja tuttavate musitseerimisest ning muusikaga seotud mälestustest.