Lääne-Viru 2000 töötule leidub piirkonnas alla saja töökoha

Lääne-Virumaa pea 2000 töötu puhul hakkab silma see, et ligi veerandil neist on koolitee laeks jäänud vaid põhihariduse omandamine. Kutse-, üldkesk- ja kõrghariduse omandanute hulk tööturul on enam-vähem võrdne ning jääb 300 ja 400 vahele.