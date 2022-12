5Miinuse "?mis sa tegid" hääletati R2 aastahiti konkursil kodumaistest lugudest kolmandaks

Välismaiste lugude edetabelis võidutses Harry Styles, kelle lugu "As It Was" oli esimesel kohal ja "Late Night Talking" seitsmendal. Edetabeli teisel ja kolmandal kohal olid vastavalt Måneskin looga "Supermodel" ja Kate Bushi taas muusikataeva tippu tõstnud "Running Up That Hill".