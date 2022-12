Suits katlamajas osutus veeauruks, Rakvere oli korraks kütteta

Kella 17.30 paiku sai energiakontsern Adven Eesti AS teate, et Päikese tänava katlamajas on toimunud avarii hakkpuidukatlaga. "15 minuti jooksul jõudis meie töötaja kohale, avas ukse, aga siseneda ei olnud tal võimalik, sest katlamaja oli täitunud suitsu ja auruga," kõneles ettevõtte kommunikatsioonijuht Katriin Vasar ja lisas, et kuna katlaid saab eemalt automaatika kaudu juhtida, suleti katlad kohe ning need pandi jahutusrežiimile.