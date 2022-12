Jõulunädalal sortis Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul umbes 320 000 kirja, mis on rohkem kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal liikus Omniva kaudu üle 1,1 miljoni kirja ning jõulunädalal ligikaudu 300 000 kirja.

"Hea meel on tõdeda, et jõulukaartide saatmine on ikka populaarne ja Eesti inimesed armastavad saata postkaarte, seda eriti jõulude ajal," ütles Kristi Unt.