Politsei: Ära vajuta igale lingile, mis sulle saadetakse!

Selline sõnum võib tulla nii võõralt kontolt kui tuttavalt, kelle konto on juba kaaperdatud. Link võib viia näiliselt Facebooki sisselogimise leheküljele, kuid tähelepanu tuleb pöörata sellele, milline see leht välja näeb. Veebipäises olev link ei viita kuidagi moodi Facebooki sisselogimise lehele. Tegemist on õngitsuslehega ning võid jääda oma kontost ilma.

Lehekülg võib viia ka kuskile meeletult suurepärase pakkumise lehele, näiteks saad osta Iphone 14 Pro Max ainult kahe euro eest. Aga enne tuleb sisestada kõik andmed, nimi, elukoht, telefoninumber, pangaandmed, elukoht ja muud ning liituda mitmete uudiskirjadega. Ilmselgelt on tegemist õngitsuslehega ja sellise raha eest sealt telefoni ei saa. Tihti reedavab petulehe ka kirjavigadega tekstid.

Üks ohumärk on ka see, et parooli sisestades ei ole see peidetud tärnidega, vaid tähti on reaalselt näha.

Peale sisselogimist viib lehekülg näiliselt Google‘i leheküljele, mis näitab teile 404 errorit, nagu oleks tekkinud mingisugune probleem sisselogimisel. Kirjas väljatoodud juhiseid ei tasu järgida, kõige parem on kirja lihtsalt ignoreerida või see kustutada. Sellisel juhul kiri teile ohtu ei kujuta.

Kui aga juba sisestasite oma aadressi ja pangakaardi andmed sarnasele lehele, tuleks võimalikult kiiresti need andmed ära muuta. Selliselt tuleb toimida kõigis keskkondades, kus need andmed on kasutusel. Eriti kehtib see paroolide kohta.