Viru-Nigula vallavolikogu suurendas Näpi kooli sulgemise tõenäosust

Otsust Näpi kooli ülalpidamisel kaasa lüüa või mitte ei tehta enne, kui pole selgunud konkreetsed summad, mida selleks vaja läheb. Kool on praegu Rakvere valla hallata. "Rakvere vald pole suutnud numbreid öelda," selgitas rahvaasemikele Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum. Tema andmetel on omavalitsuste suhtumine Näpi kooli erinev. Vallbaumi sõnul peab vald osalema kasside ja koerte varjupaiga ning Rakvere haigla tegevuses. "Praegu pole raha uusi kohustusi võtta," lisas vallavanem.

Näpi koolist tegi vallavolikogu liikmetele ettekande endine Kadrina keskkooli direktor, praegune valla haridus- ja noorsootöö juht Arvo Pani. Tema sõnul ütles Näpi koolile ei Väike-Maarja vald, Rakvere linn on nõus kooli ülalpidamisel kaasa lööma vaid juhul, kui maakonna kõik omavalitsused seda teevad, ja Tapa vald on äraootaval seisukohal ehk tegi protokollilise otsuse osaleda kooli puudutavatel läbirääkimistel, kuid otsest nõusolekut kooli ülalpidamiseks ei andnud. Pani tegigi volikogule ettepaneku võtta eeskujuks kolleegid Tapa vallast ja toimida nende järgi. "Otsus teha siis, kui rahalise poole pealt on rohkem selgust," lisas Pani.