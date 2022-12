Hobiornitoloog lisab nüansse metskurvitsast valminud lühifilmile

Linnusõber rääkis, et kuna emata jäänud linnupojad olid väga tee ääres, oli oht, et nad võivad autorataste alla sattuda. Nad tuli eemale toimetada. "Viisin nad korraks ühe metsloomaühingu inimese kätte, et pidada nõu targematega," mainis ta.

Sven Hõbemägi rääkis, et eriti vahva on see, et kaks Jaanust, kes filmis sõna võtavad, on tema mentorid. "Jaanus Elts oli see, kes mu lindude rõngastamise juurde viis ja oli mu esimene õpetaja. Jaanus Aua on viimased aastad olnud mu mentor, kellelt küsin nõu, kui mõne keerulisema teemaga hätta jään."