Väike-Maarja gümnaasiumi üheksandikud võtsid koos klassijuhatajaga remondiohjad üheks kuuks enda kätte

Klassijuhataja Helina Lükk ütles, tavaliselt valib kool, millised klassid remonditakse, ning paraku igale poole ei jõua. "Tuli lihtsalt selline mõte, et mis siis, kui me ise õpilastega remondi teeks. Küsisin üheksandike käest ka, et kas nad on valmis käe külge panema," rääkis Lükk. Klassijuhatajale tundus see hea võimalus anda koolist kaasa eluks vajalikke oskusi.