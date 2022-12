2022. aasta Škoda Kossuliiga karikavõitja on SKA/Päästekool

SKA/Päästekooli ja RLV Massive vaheline kohtumine kulges oodatult väga tasavägiselt ja kõikuvalt. Mõnepunktilist edu said mõlemad meeskonnad vaheldumisi tunda. Vahepeal oli RLV Massive edu küll juba 15 punkti, millest poolajavileks jäi alles vaid neli. Kolmanda veerandaja järel oli omakorda Päästekool neljaga ees. Igatahes läks lõpp väga põnevaks ja kulmineerus 3,9 sekundit enne mänguaja lõppu Kristo Saage poolt ühepunktilises eduseisus meelega mööda visatud vabaviskega. RLV Massive mehed said seejärel siiski veel kaugelt peale virutada, aga see jäi luhtunud ürituseks ja nii oligi Päästekool 95:94 seisuga karika omanik.