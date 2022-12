Uue aasta juhatab raamatukogus sisse kandlekontsert

Trio Didalli on kolmest kandlemängijast-õpetajast koosnev ansambel. Hedi, Gerda ja Külli elavad üksteisest kaugel, aga neid seob suur sõprus ja armastus muusika, eriti kandlemuusika vastu. Nad on üksteise õpetajad, õpilased ja toetajad. Esimest korda tuldi ansamblina kokku kümme aastat tagasi ja korraldati Tartus jõulukontsert. Hiljem lisandusid suvelaagrid ja meeleolukad suvised rannakontserdid Tapurla liivarannas. Jõulukontsertidest ja suvistest rannakontsertidest on saanud Trio Didalli igaaastased traditsioonilised ettevõtmised. Jõulukontsert ei jäänud ära isegi siis, kui maailm lukku pandi – toona koliti see lihtsalt internetti ja korraldati oma esimene veebikontsert.