Lääne-Virumaa rannajoone pikkus on 134 kilomeetrit, mis moodustab ligi veerandi kogu Eesti maismaa rannajoone pikkusest. Kuid suurem osa aule veedavad aega hoopiski avamerel, nii et ega seda tohutut aulide armeed, mis meie vetes talve veedab, silmaga ei pruugi haaratagi. Ühtekokku võib neid seal olla kuni pool miljonit lindu või rohkemgi. Ükski teine linnuliik ei suuda Eesti talves arvukuselt aulile konkurentsi pakkuda. Seetõttu on jaanuar õige aeg auliga tutvust luua, on ju algamas ka kesktalvine veelindude loendus, mida on Eesti ornitoloogid korraldanud juba üle poole sajandi.