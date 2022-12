Raul Hunt: järgmise aasta esimesed neli kuud tulevad rasked

Rakveres tegutsevat nõida Raul Hunti on pikalt köitnud voodoo ja sellega seonduv. Tema ei ole seda meelt, et saatus on ette kirjutatud ja seepärast me ise seda aktiivselt kujundada ei saa. Endale suunatud maagia ja loitsud on Hundi sõnul selleks, et ennast tippsportlase kombel vaimselt ette valmistada ning näha võimalusi asjades, mis enne tundusid võimatud. Hunt leiab, et paljudel juhtudel inimesed saboteerivad iseennast ja ei oska seetõttu vaadata sinna, kuhu vaja.