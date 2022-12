Kolumn: veel kord pühadest

Eks paljud teavad, et tavapärane aeg jõulukuuse ja -kaunistuste peitu panekuks on kolmekuningapäeval. Mõned teavad ehk ka kirik­likku kaheteistkümne jõulupäeva traditsiooni, mis hõlmab ajavahemikku 25. detsembrist 5. jaanuarini. Kultuurilise osmoosi kaudu on nii mõnelegi tuttav laul “The Twelve Days of Christmas”, mille rida “five golden rings” angloameerika pühitsejatele venitada meeldib. Säärase arvestuse järgi siis polegi ju veel põhjust jõulumuusikat ega -tulesid aastavahetuse paiku välja lülitada.