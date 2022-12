Laulja Kadri Voorand: "Ma soovin uuelt aastalt, et ta mind hoiaks."

"Mina vana aasta õhtul rakette ei lase, aga kui keegi kusagil laseb, siis ma vaatan. Tohutu rõõm pulbitseb minu sees alati sellel õhtul ja ööl. Minus on see rohkem sisemine pidu, aga mind kindlasti toetab, kui kõik teised ümber minu ka pidutsevad ja tähistavad," ütles Voorand.

Mis puutub toitudesse, siis arvas laulja: "Legend räägib, et toidud ei tohi laualt otsa lõppeda. Mind on ikka nii kasvatatud, et seda küllust peaks lauale jaguma, mis võib-olla ei käi kokku rohelise maailmavaatega. Vana aasta laud olgu külluslik, nii nagu jõululaudki."