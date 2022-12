Kunstnik Teet Suur ilutulestikust: "Ühel hetkel see ammendus."

Aastavahetusel rakette kunstiõpetaja ei lase. "Ma olen juba aastaid seda meelt olnud, et see plärtsutamine on eilne päev. Rakvere tegi uusaasta tulevärki kõige suuremalt, aga ühel hetkel see ammendus. Seda oli juba üsna igav vaadata," arvas ta.