Sadada võib jäävihma ning kõrvalteedel leidub musta jääd

Päeval õhutemperatuur tõuseb nullkraadi ümber ja suureneb jäiteoht. Pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi mandrile ning läheb üle lörtsiks, õhtul sisemaal kohati ka lumeks. Kohati sajab jäävihma. Seega tuleb arvestada, et teeolud võivad võrreldes hommikuga õhtuseks tipptunniks halveneda.

Ilmateenistuse andmetel libiseb esmaspäeva öösel üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta. Läänekaare tuul on enamasti nõrk, vaid põhjarannikul tugevamate loodetuule puhangutega. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -5°kraadini, saarte rannikul on kuni kaks kraadi sooja.