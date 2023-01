Juhtkiri: paugud ja libedus

Inimeste rõõmumeel on erinev. Ühed hindavad vaikust, teised lõbu ja lusti koos lärmiga. Kolmandad ei saa kohe kuidagi ilma pauguta. Olgu see uusaastaöö mis on – no kui ikka kohe kuidagi ilma pauguta toime ei tule, las siis teevad. Aga paugutatakse ju ka muudel aegadel. Ja seda hilistel õhtutundidel. Miks mõne perekondliku või muu sündmuse finaalis peab rakette laskma, seda ei oska öelda. Ju siis on osa inimeste lastetuba selline.