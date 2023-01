Enne 1990-ndaid sündinud inimesed mäletavad, et koerte väljaheited olid reeglina üsna heledat tooni – lausa kriitvalged. Praegu lume alt välja sulavad junnid tunduvad aga olevat sama karva nagu must mullapind. See suurendab ühtlasi ohtu neile peale astuda. Miks see nii on?