Riigigümnaasiumi õppurid jätkavad pärast vaheaega asenduspindadel

Täna said riigigümnaasiumi õpilased koolilt teate, et tuleval nädalal veel uude majja õppima ei pääse. Kooli direktor Liisa Puusepp sõnas, et ehitaja annab suure tõenäosusega maja küll kuuendal üle, kuid kuna koolivaheajal ei olnud hoone veel piisavalt valmis, ei olnud võimalik kolida.