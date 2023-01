Lumesadu on väga intensiivne.

Teisipäeva varahommikul on riigiteed Kesk-, Põhja-, Ida- ja kohati ka Lääne-Eestis lumised, teedel esineb ka tuisuvaalusid. Transpordiamet soovitab juhtidel oma sõidud hoolikalt läbi mõelda ja võimaluse korral need edasi lükata, kuna teeolud on keerulised.