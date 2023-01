Lääne-Virumaal on kõige rohke probleeme Haljala vallas, kus elektrita on lausa 437 klienti. Rakvere vallas on vooluta 115, Rakvere linnas 50 ja Väike-Maarja vallas 28 klienti.

Lumesadu on väga intensiivne Põhja- ja Kesk-Eestis. Raske lumi muudab oksad raskeks, need murduvad ja tekitavad rikkeid. See on põhjustanud elektrikatkestusi üle Eesti. Kõige ulatuslikumad rikked on Harjumaal, kus kella 11.30 seisuga on elektrita ligi 3186 klienti. Harjumaal on rikked eeskätt Rae, Kuusalu, Jõelähtme, Anija ja Kose valdades.