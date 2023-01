Logopeede võiks haridussüsteemis töötada rohkem

Kõige sagedamini vajavad lapsed logopeedilist abi enne kümnendat eluaastat. Enim kasu on logopeedist lapsele, kes on veel koolieeliku eas. Sestap saab logopeed kõige kasulikum olla just lasteaias. See aga ei tähenda, et koolides abivajajaid ei leiduks.